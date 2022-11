Madre busca desesperada a colegiala que desapareció en San Pedro Sula

Una semana de sufrimiento lleva Linoska Sujey Delgado porque no sabe nada de su hija desde que fue a dejarla al instituto Centro Técnico Hondureño Alemán (CTHA).

La desaparecida es la alumna del octavo grado Allison Sujey Alvarado Delgado (de 14 años).

La madre de la menor expresó que fue a dejar a su hija a las 12:30 del mediodía del martes 1 de noviembre al colegio, en el sector sureste de la ciudad.

Relató que los compañeros de su hija dicen que la miraron en el colegio hasta eso de las 3:00 pm y no entró a clases.

“Yo fui a las 4:00 de la tarde a traerla porque están en exámenes y salen más temprano y ya no estaba y la anduve buscando por todo el colegio y los niños que la conocen a ella me ayudaron a buscarla y no la encontramos y hasta hoy (ayer) no ha aparecido”, dijo Delgado.

Refirió que su hija siempre del colegio se iba para su casa “y ni a la pulpería la mandaba, es una niña de casa y no me comentó que tuviera problemas”.

Recordó que ese día “íbamos para el colegio platicando y comentando que era la última semana de clases y ella iba tranquila y no llevaba nada. Si se hubiera escapado hubiera llevado ropa, pero todas sus cosas aquí están en la casa”.

La madre dijo no ha podido comunicarse con ella porque el teléfono celular que anda suena apagado.

“Solo me cayó un mensaje diciéndome que estaba bien”, dijo Delgado, quien expresó que no cree que su hija haya mandado el mensaje.