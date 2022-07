“Me siento insegura no solo aquí, sino que en el país”: madre de uno de los jóvenes asesinados en Chamelecón

Manifestaron que ambos jóvenes vivían en la frontera de los territorios de la mara Salvatrucha y la pandilla 18, y una de las hipótesis que manejan es que supuestamente miembros de una de esas estructuras criminales los mataron porque sospechaban que los ahora occisos simpatizaban con una de las organizaciones delictivas, por eso le cercenaron la oreja y los dedos a uno de ellos como un mensaje.

Rubenia Iraheta, madre de Antonio Florentino, dijo que se marcharán de la casa porque teme por su vida y la de sus demás hijos.

“Me siento insegura no solo aquí, sino que en el país. Me voy con mis hijos y necesito ayuda del Gobierno, pido que me ayuden, yo me quiero ir con mi familia. Hoy mismo (ayer) queremos salir de aquí”, manifestó doña Rubenia, quien dijo que ellos son una familia de bien porque ella formó a sus hijos, los que son profesionales todos y no tienen nada que ver con las pandillas.