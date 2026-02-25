Incautan 87 paquetes de marihuana ocultos en un camión en Colón

Bonito Oriental, Colón

Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) interceptaron la noche de ayer martes un importante cargamento de droga en Corocito.

Durante labores de vigilancia e inspección de rutina, los uniformados requirieron un vehículo de carga pesada que transitaba por la zona. Al realizar el registro minucioso de la unidad, descubrieron 87 paquetes de marihuana, ocultos en compartimientos diseñados específicamente para evadir la detección policial, detalla el reporte policial.