Incautan 87 paquetes de marihuana ocultos en un camión en Colón

Agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) interceptaron la noche de ayer martes un importante cargamento de droga en Corocito.
Durante labores de vigilancia e inspección de rutina, los uniformados requirieron un vehículo de carga pesada que transitaba por la zona. Al realizar el registro minucioso de la unidad, descubrieron 87 paquetes de marihuana, ocultos en compartimientos diseñados específicamente para evadir la detección policial, detalla el reporte policial.
En la operación se logró la captura de un hombre de 31 años, originario del municipio de Sabá, Colón.
El detenido, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue remitido al Ministerio Público junto con la evidencia incautada para enfrentar cargos por el delito de tráfico de drogas.