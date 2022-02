La ilusión del futbolista Orbin Fajardo era jugar en el extranjero

Dijeron que Orbin no les manifestó para dónde iba y agregaron que acostumbraba a salir los sábados a divertirse y reunirse con sus amigos.

El hallazgo del cadáver de Fajardo se dio el domingo a eso de las 11:00 am en un callejón de la referida colonia

El carro de Orbin Fajardo fue encontrado abandonado en una de las calles del barrio El Centro de Puerto Cortés. Hasta ayer la Policía no tenía pistas de él o los homicidas del joven, cuyo cuerpo fue reclamado ayer en la morgue forense.

Los parientes del futbolista indicaron que en la noche no regresó a la casa, pero el domingo al ver que eran las 6:00 am y no había llegado empezaron a llamarlo a su celular, pero sonaba apagado.

Como no había respuesta del joven empezaron a buscarlo y a eso de las 11:00 am les informaron que en un callejón de la colonia Río Mar estaba un hombre muerto y al llegar al lugar confirmaron que era el joven futbolista.

Orbin Fajardo formaba parte del equipo de fútbol de las fuerzas básicas del Instituto Municipal de Deportes (Imdepor) de Puerto Cortés donde jugaba como volante ofensivo y usaba la camiseta número 10.

“Una de sus aspiraciones en primera instancia era llegar a jugar al equipo Platense de la Liga Nacional y progresar en su negocio Baleadas La Bendición porque era emprendedor. Él manejaba el negocio conmigo”, dijo su hermano Wilmer Fajardo.

Fajardo manifestó que su hermano le decía que después de jugar en el Platense su deseo era llegar al club Real España que era el “equipo de su corazón y salir a jugar al extranjero”.