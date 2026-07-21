Hondureña cuenta su versión del video viral donde aparece con su madre en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

El video , que generó indignación entre usuarios de redes sociales durante este fin de semana, muestra una discusión familiar dentro de una vivienda, donde se observa a una mujer confrontando verbalmente a quien sería su madre.

Yanira, la mujer que aparece en un video difundido en redes sociales donde presuntamente agrede a su madre , una adulta mayor, en la colonia Sierra Pina de La Ceiba, Atlántida, dio su versión de los hechos y aseguró que las imágenes fueron utilizadas para perjudicarla mediante un supuesto chantaje.

Según su relato, la discusión habría iniciado por un conflicto relacionado con su hijo, quien, según explicó, atravesaba una etapa de rebeldía. Aseguró que la situación ocurrió en medio de un momento de estrés y nervios.

"Soy yo la persona que andan viralmente en el video que quieren perjudicar. La persona que hizo eso lo hizo con malas intenciones porque ese video ya es viejo", expresó.

Tras la difusión de las imágenes, Yanira afirmó que la grabación corresponde a un momento de tensión que ocurrió tiempo atrás y rechazó que represente la relación actual con su progenitora.

Yanira señaló que su madre intervino en la discusión para defender a su nieto, lo que provocó un intercambio de palabras entre ambas. También indicó que ella se encontraba molesta porque su hijo habría dañado algunos objetos dentro de la vivienda.

La mujer aseguró que la persona que obtuvo y difundió el video habría tenido acceso al material a través del teléfono de su hijo y que, según su versión, lo habría utilizado para afectarla.

Además, mencionó a Luis Joel Hernández Zelaya, a quien señaló de estar detrás de la publicación del video y afirmó que anteriormente la habría amenazado con divulgarlo si ella no retomaba una relación con él.

"Estamos acá en el Ministerio Público haciendo la denuncia porque él ya me había chantajeado que iba a publicar este video si yo no le hacía caso", manifestó Yanira.

La mujer también reconoció que el momento captado en las imágenes fue un error y aseguró que posteriormente pidió perdón a su madre. "Cometí un error como todo ser humano, no soy perfecta", expresó.

Yanira afirmó que actualmente mantiene una relación tranquila con su progenitora y reiteró que no justifica ningún acto de falta de respeto hacia una madre.

"Uno tiene que respetar a su mamá, uno tiene que cuidar a su mamá", expresó, al tiempo que aseguró que siempre ha estado pendiente de sus padres.

La mujer también pidió comprensión a las personas que la conocen y a quienes han emitido comentarios sobre el video, argumentando que se trató de un momento privado que fue expuesto públicamente.