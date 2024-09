Hombre relata cómo mató a su primo: “Estaban planeando mi muerte”

“Me llené de miedo y me adelanté, porque yo tenía miedo de que me mataran”, relató con mucha firmeza Gerardo Mena al contar cómo y por qué mato a uno de sus primos.

El dantesco crimen ocurrió la tarde del sábado en la comunidad de Las Trojas, perteneciente a Juticalpa, en el departamento de Olancho.

El fallecido respondía en vida al nombre de Yunior Joel Ruiz Mena, originario de Las Trojas. El victimario declaró ante las autoridades que su primo Yunior y el hijo de este estaban planeando matarlo porque él descubrió que fueron ellos quienes le robaron varias pertenencias la noche del jueves 19 de septiembre.

“Estaban planeando mi muerte ayer (viernes) en la mañana, de hecho anteayer (jueves) en la noche me estaban ahorcando los dos, me pusieron sus manos en el cuello, me tiraron al piso y me dejaron lastimado. Fuera de eso me llevaron mi cartera, con mi dinero y un parlante nuevecito”, aseguró.