Agresor de modelo tiene cuatro denuncias más, pese a embarazo

San Pedro Sula

El caso de agresiones físicas que sufrió la modelo y tiktoker colombiana Daniela Aldana Pinzón por parte de su novio Isaac Emanuel Sandoval el 18 de febrero de 2023, está lejos de estar cerrado.

Lo último que se supo fue que ellos volvieron a estar juntos, pero Diario LA PRENSA tuvo acceso a cuatro denuncias más que manejan agentes de la Policía en contra del joven luego de haber atentado contra la modelo el 18 de febrero de 2023 y que revelan que la pareja mantienen un litigio judicial y que están separados actualmente.

Una de las denuncias, realizada el 21 de junio de 2023 por maltrato familiar, detalla que la modelo estaba en una fiesta al igual que su agresor pese a tener medidas de restricción para acercarse a ella. Ahí, Aldana aprovechó para cobrarle los gastos de los medicamentos que usó para su recuperación; sin embargo, no tuvo respuesta.

La otra denuncia por violencia en perjuicio de la joven fue puesta el 22 de septiembre de 2023 y en esta, Aldana describe que el 6 de ese mismo mes su expareja la fue a buscar a su casa para hacer un video en un hotel; en ese momento ellos estaban juntos de nuevo. Estando ahí, él se puso a beber con sus amistades y al verla platicar con unos amigos, de manera celosa se la llevó para uno de los cuartos del hotel en donde sostuvieron otra discusión que terminó con agresiones físicas.

“Me agredió a mano abierta en la cara del lado izquierdo y de ahí se me tiró encima y me empezó a ahorcar y cada vez que gritaba me volvía a agarrar el cuello. Yo le gritaba que me dejara que me iba a matar y él me pegaba y me decía cállate” describe el reporte policial.

Daniela Aldana sorprendió al publicar el 6 de febrero de este año unas fotos con su agresor en las que decía que estaban juntos de nuevo.

Sin embargo, el 11 de junio interpuso la más reciente denuncia en la que refiere que el domingo 9 de junio se lo encontró en un cumpleaños y veía cómo compraba bebidas alcohólicas. “Al ver eso me enojé porque él me pone excusas para no ayudarme económicamente con el bebé que estoy esperando.

Entonces fui donde él a reclamarle qué hacía ahí, como era que no tenía dinero para el ácido fólico y para trago sí”. El testimonio de Aldana menciona que ese día tuvo una amenaza de aborto por lo que fue llevada a un centro asistencial. La joven espera un bebé de Isaac Sandoval.