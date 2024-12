“Se me fue un pedacito de mi vida”, papá de niño atropellado

“Se me fue un pedacito de mi vida. Es un dolor muy grande y no sé si lo voy a poder superar”, sollozó amargamente don Moisés Villeda mientras contemplaba ayer el ataúd donde yacía el cuerpo de su hijo, de apenas 13 años, que murió atropellado por un rapidito la noche del lunes pasado.

Contó que su hijo era su mano derecha, amoroso con él y que era quien lo acompañaba a trabajar la tierra, denotando la estrecha relación entre ambos. “Donde yo iba, él me acompañaba, ese cipote conmigo era calidad, era buen hijo y ahora ya no está”, lamentó.

“Él iba a comprar como de costumbre a una pulpería al otro lado de la calle y los carros le dieron pasada en uno de los carriles. Cuando iba a cruzar el otro carril, él se fijó que no venía carro, pero no vio que el rapidito venía en contravía. Yo solo vi cómo mi niño salió por el aire y cayó al pavimento. Yo salí corriendo para recogerlo y cuando lo vi ya estaba muerto mi niño”, dijo entre lágrimas don Moisés, mientras se llevaba las manos a la cabeza en señal de impotencia.

Don Moisés dijo que solo espera que la muerte de Áxel no quede impune y que las autoridades capturen al conductor del autobús, que se dio a la fuga después del hecho. “Yo solo quiero que se haga justicia y que capturen a ese hombre que me mató a mi niño. Los dueños del bus dijeron que no conocen al chofer, pero yo creo que lo están encubriendo”, relató.

Kevin Pérez, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía, aseguró que “en efecto el conductor iba en contravía al momento del hecho”, y que ya realizan las indagaciones para dar con su captura. Informó que este podría enfrentar los delitos de conducción temeraria, omisión al deber del socorro y homicidio. La unidad fue decomisada en el lugar.