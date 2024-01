“Ellos eran toda mi familia y ahora me he quedado sola”

Después de más de 14 horas de vuelo desde Madrid, la capital de España, María Celeste Aguilar Cerna llegó a su tierra natal Honduras, esta vez sin la emoción de saber que abrazaría a sus seres queridos, en cambio, llegó con el corazón hecho pedazos, ya que venía a darles un último adiós.

La joven hondureña de 28 años viajó miles de kilómetros para poder retirar de la morgue del Ministerio Público los cadáveres de su hija de tan solo nueve años, el de su madre, los de sus dos hermanas y el de su padrastro, muertos en un fatídico incendio la madrugada del viernes 19 de enero.

Con lágrimas, María Celeste se aprestó a realizar el doloroso trámite legal en la morgue adjunta a Medicina Forense, mientras le acompañaban los vecinos de Ciudad Lempira, donde vivían sus parientes y donde precisamente se produjo el siniestro.

“Se me murió mi hija, mi madre, mis hermanas y el Negro, ellos eran toda mi familia y ahora yo me he quedado sola. Yo por ellos me fui a España, para tratarles de dar una vida mejor”, lamentó María Celeste, en medio del llanto, al llegar a la oficina forense.