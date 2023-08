Con una piedra matan a indigente en bulevar de Tegucigalpa

María Antonia Padilla, madre de la víctima, contó que la semana pasada le dijo que no anduviera en la calle y que se fuera para la casa, pero no hizo caso.

José Francisco Romero Padilla (de 37 años) fue asesinado por una persona no identificada, que le propinó golpes en la cabeza con una piedra. Mientras, los curiosos grabaron con sus cámaras de teléfonos el horrendo asesinato, cuyo video fue viralizado en las redes sociales.

“A mí me avisaron como a las 9:00 de la noche que me habían matado a mi hijo y me vine desde arriba de la Nueva Capital, pues mi hijo vivía en la calle”, lamentó la acongojada madre.

El cuerpo de José Francisco Romero fue ingresado a la morgue de Medicina Forense y entregado a los familiares.

Issa Alvarado, vocera de Medicina Forense, informó que el cadáver fue ingresado en calidad de desconocido debido a que no portaba documentos personales. Además, comentó que las causas de muerte fue por heridas con objeto contuso.

El subcomisario de Policía Juan Sabillón, vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dijo que el responsable del crimen fue capturado y será remitido a un centro asistencial para determinar si padece de problemas mentales. El victimario no fue identificado.