Pasajera muere dentro de avión antes de aterrizar en San Pedro Sula

Una pasajera murió dentro de un avión que se dirigía desde Madrid, España, hasta el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

La mujer, quien era de la tercera edad, viajaba en compañía de un familiar. Su cuerpo fue retirado de la aeronave siguiendo un estricto protocolo por personal de Medicina Forense.

Este suceso, que ocurre con muy poca frecuencia en la industria de la aviación, provocó que la aeronave retrasara su regreso al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Boeing 787 tenía su salida prevista para las 6:00 a.m., pero, debido al incidente, no abandonó suelo hondureño hasta casi las 11:00 a.m.