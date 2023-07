A pesar de operaciones, siguen homicidios en San Pedro Sula y Choloma

Óscar Obed Girón Chávez, ayudante de buses en la empresa Los Conejos de la ruta Lomas del Carmen Centro y oriundo de ese sector, fue encontrado muerto el lunes en el interior de la pila de su vivienda en la colonia García Bustamante, del sector Lomas del Carmen.

El hallazgo se dio el lunes a eso de las 9:30 pm por parte de su pareja de hogar, quien dio aviso a sus otros familiares. El cuerpo del joven presentaba golpes, escoriaciones en diferentes partes y en el piso había sangre.

Roberto Antonio Girón, padre de la víctima, dijo que solía viajar en la ruta a diario para ver a su hijo, pero el día del hecho viajó en un bus de la empresa Los Escudos.

Relató que este tenía muchos años de ser ayudante, no sabía leer ni escribir y no tenía celular ni redes sociales. Desconocen la razón de muerte y aseguró que el occiso no tenía amenazas y deja una niña de un año.

Según sus familiares, Óscar Obed habría sido ultimado a medio día y la pila en la que fue depositado su cuerpo estaba seca, pues él mismo la había vaciado para lavarla. Sus parientes dijeron que no hay indicios de suicidio y por el sobrepeso de la víctima estiman que varias personas habrían participado en el crimen y en arrastrar el cuerpo hasta el interior de la pila.

Juan López, comisionado general de la Policía, dijo que en estos dos casos los expedientes se están completando y que serán presentados para generar la captura de las personas vinculadas a los hechos. “Hay aspectos avanzados en la identidad de los hechores y su individualización”, finalizó. Del 4 al 11 de julio, periodo que lleva vigente el toque de queda, se contabilizan cuatro homicidios en la Capital Industrial.