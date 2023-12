Elementos de ese cuerpo de socorro con ayuda de pobladores del lugar sacaron a las muchachas, pero cuando le dieron los primeros auxilios ya no tenían signos vitales.

Los familiares de las jóvenes, quienes ayer llegaron a la morgue forense a reclamar sus cuerpos, dijeron que las tres estaban internas en el convento Nuestra Señora de Fátima donde estudiaban para formarse como monjas. Manuel Núñez, quien es el papá de las hermanas Heilin y Heidy, dijo que es “un momento muy doloroso, estamos con el corazón desecho, pero con las ganas de seguir luchando porque Dios así quiso, nosotros se las entregamos a Él y la voluntad de Él se cumplió así, la misión de ellas se terminó aquí, pero nosotros seguimos luchando porque tenemos dos niños por quienes luchar”.

Heidy tenía tres años de estar en el convento y Heilin un año. “Las dos eran muy inteligentes, nos sentimos orgullosos de ellas y agradecemos a las personas que se han solidarizado con nosotros”, expresó Núñez.

Manifestó que sus hijas andaban en la playa como despedida de fin año porque la otra semana ya iban a gozar de sus vacaciones “y no sé cómo pasó y al final eso ya no interesa, es segundo plano y lo que iba a pasar ya pasó”. El papá de las hermanas indicó que andaba una religiosa del convento a cargo de las jóvenes “y ya son cosas del destino porque ella (la religiosa) no iba a querer eso porque las quería mucho y no nos queda más que pedir a Dios”.

Recordó que sus hijas le decían que estaban en el monasterio para luchar y ser religiosas y contó que la menor ingresó al convento siguiendo a la mayor.