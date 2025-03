Muere agente aduanero tras accidentarse en Potrerillos

San Pedro Sula

La vida de un padre y abuelo amoroso se vio apagada la noche del miércoles luego de que muriera en un trágico accidente vial en Potrerillos, Cortés.

La víctima es Ángel Antonio Cardona León (de 76 años), originario de Tela, Atlántida, y residente en el centro de La Lima, Cortés, quien desde hace 15 años trabajaba como transportista de mercadería, ya que junto con su familia fundó una agencia aduanera que abarca todos los puntos fronterizos del país.

La tragedia en la que perdió la vida Ángel Antonio Cardona León, padre de dos hijos y abuelo de cinco nietos, ocurrió precisamente cuando realizaba el traslado de mercadería de sus clientes. El hecho se registró a eso de las 11:00 pm del miércoles, cuando regresaba desde Tegucigalpa y se dirigía a San Pedro Sula.

Información indica que la víctima conducía un busito panel, cuando de presto salió de un plantel un camión que transporta caña y se le atravesó, provocando que se estrellara de frente con la estructura de metal del pesado vehículo. Al ver lo que había provocado, el conductor del camión carguero se dio a la fuga. Hasta ayer no se reportaba su captura.

Personas que residen cerca del lugar del impacto manifestaron que tras escuchar el choque salieron para ver lo que había ocurrido. Señalaron que cuando intentaron auxiliar a Ángel Cardona ya no tenía signos de vida, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades policiales y de los bomberos.

El cadáver del agente aduanero quedó entre el amasijo de metal, ya que el fuerte encontronazo fue de frente y la cabina del busito quedó casi destruida.

Personal del Cuerpo de Bomberos se desplazó al lugar para extraer el cuerpo y entregarlo a las autoridades de Medicina Forense, quienes posteriormente lo llevaron a la morgue sampedrana para la debida autopsia.

Jonathán Cardona, hijo del infortunado, llegó ayer a reclamar su cuerpo a la morgue y conmocionado dijo que “mi padre era un gran hombre. Era alegre, trabajador y amoroso con sus nietos. Tenía cuatro años en las cosas de Dios y no tenía vicios”.

Y prosiguió: “Solo esperamos que las autoridades investiguen, ya que no es la primera vez que algo así sucede por esos camiones. De ese lugar siempre salen y lo preocupante es que muchos no tienen ni luces reflectoras y no manejan con responsabilidad”.