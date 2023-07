Masacre de Choloma en impunidad; no hay imputados por el crimen

Gerson Javier Carías Molina, Javier Antoni Colindres y José Hernández Gutiérrez, presuntos miembros de la Pandilla 18 , fueron presentados como capturas de alto impacto por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien ha asegurado que hay suficientes indicios técnicos y científicos que los vinculan a este hecho criminal. Sin embargo, un equipo de LA PRENSA validó que 11 días después no han sido presentados requerimientos contra estos individuos por el homicidio múltiple.

La Policía Nacional el 26 y 27 de junio de 2023 capturó a tres personas señaladas como partícipes en la masacre de la colonia Victoria de Choloma; no obstante, en el libro de requerimientos de los juzgados figuran acusados por los delitos de tráfico de drogas y posesión ilegal de armas y no por el homicidio múltiple.

En el libro de requerimientos de los juzgados de San Pedro Sula con fecha 29 de junio, hora 8:42 am, textualmente se establece que Carías Molina fue acusado por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de municiones de uso prohibido, uso indebido de uniforme, insignias y equipo policial o militar y asociación ilícita para delinquir en perjuicio de la salud pública, el orden público, la fe pública y los derechos fundamentales.

En el caso de Colindres y Hernández Gutiérrez figura en el libro con fecha 29 de junio a las 9:00 am que fueron encausados por los mismos delitos en perjuicio de la salud pública, el orden público y derechos fundamentales, a excepción de uso indebido de uniformes y equipo militar.

Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, dijo a LA PRENSA que se está haciendo toda la evaluación necesaria para sumarles el delito por la muerte múltiple ocurrida en Choloma el 25 de junio . Agregó que, de hecho, no solo se presentará contra estos tres capturados, sino contra alrededor de siete personas. Dijo que la investigación técnica científica no es fácil, ya que hay que acreditar la participación de esas personas cuando el delito no está en flagrancia.