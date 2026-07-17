Don Tránsito bajó al río y lo hallan sin vida; familiares sospechan de un infarto en Jutiapa

Jutiapa, Atlántida

Tras el hallazgo, personal de Medicina Forense y agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar las pesquisas pertinentes. De momento, las causas de su fallecimiento siguen bajo investigación, por lo que las autoridades están a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer el caso.

El cuerpo de Tránsito Hernández Dubón fue encontrado este viernes en las aguas del río Sambunango , poniendo un triste fin a los días de angustia de su familia. El hombre, residente de la aldea California en el municipio de Jutiapa, Atlántida había sido visto por última vez el pasado martes, lo que motivó una intensa búsqueda por parte de sus seres queridos y vecinos.

Información preliminar indica que es una muerte indeterminada, ya que a simple vista no se observaron signos de violencia.

Familiares de don Tránsito interpusieron la denuncia ante las autoridades y publicaron su imagen, con la intención de que alguien les brindara información sobre su paradero.

Vecinos del sector de California observaron el cuerpo flotando en el río cuando bajaron a bañar y luego dieron parte a la policía. Los familiares piden a las autoridades que investiguen el caso, ya que consideran que no pudo haberse ahogado.

´´Siempre bajaba a bañar, pero no creo que se haya ahogado cuando estaba porque quizás le dio un infarto porque está con toda su ropa, no se va a meter a bañar con todo y ropa´´, dijo un pariente.