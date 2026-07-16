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Cae presunto narcotraficante de la banda "Los Olanchanos" en Jutiapa

La policía antidrogas asegura que es miembro de la estructura criminal "Los Olanchanos" que opera en Atlántida

Cae presunto narcotraficante de la banda Los Olanchanos en Jutiapa

Momentos de la detención de José Antonio Matute Meza, quien, según el informe policial, sería un miembro activo de la organización dedicada al tráfico de sustancias ilícitas.
Jutiapa, Atlántida

Un supuesto integrante de la estructura criminal conocida como "Los Olanchanos" fue capturado este jueves durante un operativo ejecutado por equipos de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

El detenido fue identificado por las autoridades como José Antonio Matute Meza, quien, según el informe policial, sería un miembro activo de la organización dedicada al tráfico de sustancias ilícitas en la zona atlántica del país.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, Matute Meza es considerado un presunto colaborador de "Los Olanchanos", una estructura señalada por las autoridades de participar en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado bajo custodia policial para continuar con el procedimiento correspondiente y ser presentado ante las autoridades competentes.

El Ministerio Público será el encargado de presentar el requerimiento fiscal y determinar los delitos por los cuales será procesado, conforme a las investigaciones en curso.

Las autoridades indicaron que la captura forma parte de los operativos permanentes que se desarrollan en Atlántida para debilitar las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

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Redacción La Prensa
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