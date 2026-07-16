¡Nueva modalidad delictiva!: Rescatan a empleado de delivery que había sido secuestrado

Francisco Morazán, Honduras

La Unidad Nacional Antisecuestros de la Policía Nacional rescató sano y salvo este jueves a un empleado de una empresa de delivery que había sido víctima de un secuestro mediante una nueva modalidad delictiva en una zona rural de la aldea El Tablón, Francisco Morazán.

De acuerdo con el reporte policial, el joven fue contactado por personas desconocidas que se hicieron pasar por clientes y lo hicieron trasladarse hasta el sector de El Tablón a bordo de su motocicleta.

La víctima fue identificada como Jerson Alexander Ramos Villalobos, de 25 años, quien trabaja para una empresa de entregas y reside en la colonia Suyapa de Tegucigalpa.

Al llegar al lugar acordado, los supuestos delincuentes lo habrían amenazado mediante llamadas telefónicas, asegurándole que se encontraba en una zona controlada por una estructura criminal y que vigilaban sus movimientos desde un área boscosa.

Posteriormente, los individuos se comunicaron con los familiares y el patrono de la víctima para informarles que la tenían secuestrada y exigir el pago de 200,000 lempiras a cambio de su liberación.

Ante la denuncia, equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros iniciaron las labores de investigación utilizando técnicas policiales que permitieron ubicar al joven en una zona rural de la aldea El Tablón.

Los agentes lograron rescatarlo y trasladarlo a un lugar seguro, donde recibió atención inmediata luego de permanecer bajo amenazas de los presuntos responsables.

La Policía Nacional indicó que este caso refleja una nueva modalidad delictiva en la que empleados de empresas de servicios son contactados mediante engaños, llevados a determinados sectores y sometidos a amenazas para exigir dinero a sus familiares o empleadores.