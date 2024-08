La Ceiba en alerta por ola de atracos

“Sí, participé en asaltos, y como me arrepiento, me entregué”, dijo José Gustavo Callejas. Ambos fueron enviados a la Granja Penal de El Porvenir, Atlántid a, luego que un juez de los tribunales ceibeños les dictara detención judicial en la audiencia de declaración de imputado.

“De los asaltos sí me responsabilizo, pero son errores que uno comete por andar engavillado”, dijo Sadiel Hernández.

César Aguilar, subinspector de Policía, dijo que “estas acciones se van a seguir realizando para dar con el paradero de otros involucrados en estos hechos tan lamentables en esta región. Le seguimos la pista a un tercero y no se descarta que haya más. Ellos conforman una banda delictiva sospechosa de robo de vehículos, motocicletas y asaltos a negocios”.

“Estoy dando la cara por mi hijo, porque yo sé que sí cometió ese error. Le pido a toda la gente que si mi hijo les ha hecho algo que me lo perdonen, yo doy la cara por él. Hasta hace poco comenzó en esas cosas, quiero que mi hijo no crezca en eso, yo tengo que entregarlo a la autoridad, para mí es difícil”, expresó don Milton.

La serie de atracos en esta región, en donde se robaron unas 14 motocicletas, más de 50 negocios asaltados e innumerables personas atracadas y hasta un universitario muerto, acabó con la relativa tranquilidad que se vivía en el departamento de Atlántida.

La ciudadanía estaba optimista porque han bajado las muertes violentas; sin embargo, se han disparado los asaltos.

De acuerdo a datos de la Policía Nacional, en lo que va del año se han registrado 88 asesinatos. El 2023 finalizó con 199 homicidios y en ese año a esta fecha se contabilizaban 125 muertes violentas, dejando una reducción de 37 homicidios.

La tendencia refleja que el 2024 finalizará con menos decesos. En el caso de La Ceiba, el año 2023 cerró con 73 homicidios y en lo que va del año se registran 36 muertos.

En el resto de los municipios de Atlántida, la población ha reportado una alta incidencia en asaltos a mano armada a negocios, carros repartidores y personas que transitan por las calles.

“Es un reto que tiene la autoridad policial en este departamento de Atlántida porque tenemos postas policiales cerradas. Da la impresión que la estrategia de seguridad no ha funcionado, no dan en el blanco para contrarrestar los delitos como asaltos y la extorsión. La parte preventiva no está garantizada”, se quejó Osman Suazo, presidente del Movimiento Social Organizado (Moso) una organización de la sociedad civil.