Juez deja presos a tres acusados de matar a Juan Antonio López

Aunque el caso se maneja bajo secretismo, Claudia Ramos, abogada de Óscar Guardado, reveló, antes de la decisión del juez, detalles de las pruebas recolectadas probarían la inocencia de su cliente. Entre estas destacó el relato de dos testigos que probarían que Guardado, tachado como el autor material del crimen, no estuvo en la escena el día.

Los tres hombres no fueron llevados a la audiencia, y en horas de la noche un juez les dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.

“Nosotros lo que traemos como prueba testifical es la declaración de dos personas que van a manifestar dónde se encontraba él (Óscar Guardado) al momento que ocurrieron los hechos, la hora incluso de cuando ocurrieron y que revelan que él se encontraba con otras personas y no justamente donde ocurrió el crimen”, dijo la togada, al tiempo de señalar que la Fiscalía solo ha mencionado algunas pruebas, pero que estas no vinculan de forma directa a su apoderado.

Manifestó que su cliente le ha comentado que no se conoce con los otros dos acusados y que hasta ahora es detenido por la Policía. “Él me ha manifestado que es inocente, que no sabe por qué lo están inculpando en este caso tan delicado y que necesita tener una defensa y un proceso legal justos”.

El Ministerio Público tiene como pruebas videos, testimonios de testigos protegidos y vaciados telefónicos que prueban que los tres detenidos sí están vinculados al crimen de Juan López. El requerimiento fiscal señala que Juárez y Cruz le facilitaron a Guardado Alvarenga una motocicleta en la que se transportaba el día que mató al ambientalista.