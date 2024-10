Matan a balazos a pareja de ancianitos en su casa

Lelis Carabantes, hijo de la pareja, dijo consternado que el hecho se produjo a eso de las 8:00 pm del martes; sin embargo sus padres fueron encontrados aún con vida por una persona hasta la mañana de hoy.

Mal heridos, fueron trasladados al hospital Mario Rivas, pero doña Élida murió en la ambulancia camino al centro asistencial, mientras que su esposo minutos después de ingresar a la sala de emergencia.

“Es un dolor grande el que vivimos como familia. Ellos fueron padres que siempre estuvieron pendientes de nosotros y es triste porque no sabemos por qué los mataron y por qué lo hicieron de esa forma”, dijo Lelis al tiempo de contar que sus padres siempre se dedicaron a la agricultura y ganaderia.

El acongojado hombre indicó que no saben el móvil del crimen y que desconocen si sus progenitores tenía enemigos, pero dijo que en el sector hay muchas personas que se dedican a robar por lo que no descartan que hayan sido víctimas de malvivientes que intentaron atracar la casa y al no encontrarles nada de valor, los terminaron matando.

“Solo espero que las autoridades investiguen, pero que de verdad lo hagan y atrapen a los responsables ya que mis papás no merecían morir así. Murieron juntos después de tantos años de estar juntos, pero duele la forma en como lo hieron”, finalizó.

Por su parte, la Policía indicó que investigan el violento hecho; sin embargo hasta ayer no manejaban un móvil y tampoco tenían sospechosos por capturar.