Joven embarazada cumple casi cuatro meses desaparecida en La Ceiba

La pareja residía en la colonia Olas del Mar de La Ceiba, con una niña de 4 años que habían procreado juntos. “Se me parte el alma cuando mi hija me pregunta por su mamá, que dónde está y cuándo va a regresar”.

Recuerda que cuando llegó a su casa esperaba verla; sin embargo no fue así. “Comencé a llamarla al teléfono pero ya lo habían apagado. No creo que se haya ido dejando a su niña abandonada, ya que era su adoración. Además, no se llevó nada, solo con la ropa que andaba, y nosotros nunca peleamos para decir que por eso se fue”, narró Eldin.

El día siguiente de su desaparición, el esposo interpuso la denuncia ante las autoridades. Al cumplirse este 19 de agosto cuatro meses de no saber nada de su compañera de hogar, se queja que la Dirección Policial de Investigación (DPI) no le ha dado ninguna pista.

Ellos solo me tomaron la denuncia, pero no me han ayudado en nada. Me cansé de ir a la DPI. La familia de ella también está pendiente. Necesito que me ayuden a buscarla”, pidió Eldin.