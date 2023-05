“Por favor, si alguien sabe algo de mi esposa (...) Estoy quebrado del corazón”

Con la voz quebrantada, Eldin Rosales recuerda la última vez que habló con ella minutos antes de desaparecer.“Eran como las 7:48 de la noche del miércoles 19 de abril, yo estaba trabajando y ella me llamó, me dijo: ‘amor, ya regreso, voy a comprar comida’ para que cenáramos cuando yo llegara. Al rato llegué a la casa y la llamé para ver si ya venía y no contestó, luego apagaron el teléfono y nunca más he sabido de ella”.

“Por favor, si alguien sabe algo de mi esposa que me avisen, nuestra hija de cuatro años todos los días me pregunta que cuándo va a venir su mamá”. Ese fue el angustioso llamado que hizo Eldin Obed Rosales , esposo de Luane Morazán Castillo (de 23 años), quien cumple 21 días de estar desaparecida.

“Sí, vinieron a ver las cámaras de vigilancia que hay en un negocio de la salida, pero no sé nada. No nos han dicho nada las autoridades, ellos toman a broma este caso, pero es un ser humano que está desaparecido, son dos vidas. Ellos me han dicho que no le toman mucha importancia a los casos de desaparición, me han dicho”.

Una fuente ligada a la DPI aseguró que están investigando el caso, “solo pedimos a la familia un poco de paciencia, ya que no se puede dar a conocer todo para no entorpecer las investigaciones”.

Eldin Rosales y el resto de familiares de Luane Morazán ruegan a las personas que sepan de su paradero informar al número de teléfono 3188-7570.