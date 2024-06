Indagan si por extorsión mataron a conductor de buses en Choloma

La extorsión es el principal móvil que las autoridades policiales investigan en torno a la muerte de un conductor de buses ultimado a balazos a eso de las 7:00 pm del miércoles en la colonia Armando Gale del sector López Arellano, Choloma.

Aníbal Smin Domínguez Ramos (de 35 años), conocido cariñosamente como El Apache, trabajaba desde hacía varios años como motorista en las unidades de la empresa Impala, que cubre la ruta Puerto Cortés - San Pedro Sula.

Las autoridades policiales que investigan el caso indicaron que Domínguez Ramos acababa de llegar a su casa junto a su pareja la noche del miércoles. Fue cuando salió nuevamente para sacar unas bolsas de la unidad de transporte que había estacionado frente a su casa, que un individuo lo interceptó cuando ingresaba y le infirió tres balazos, uno de ellos en su frente. Luego de su cometido, el hombre se fue del lugar en un vehículo turismo.

“Él me había acostado en la cama, ya que yo tengo una herida en mi pie y me dijo que ya regresaría para acostarnos a dormir. Al rato que él salió yo escuché tres detonaciones, pero yo pensé que eran cohetes y cuando salí del cuarto lo vi tirado en el suelo. Solo me miró y cerró los ojos”, contó entre lágrimas Lisbeth Sauceda, compañera de hogar del infortunado, quien agregó que había recibido amenazas hace un poco más de un mes.

La acongojada mujer relató que su esposo era un hombre trabajador, responsable y amoroso tanto con ella como con su hijo de dos años. Manifestó que era un hombre muy querido en el sector y que espera que las autoridades hagan justicia.

Richard Gallo, portavoz de la Policía en Choloma, dijo que el proceso de la investigación “lleva buen curso”, ya que han recabado muchos elementos que los acerca a dar con el responsable del crimen.

“Tenemos como principal hipótesis la extorsión y un equipo especializado ya indaga el hecho. La extorsión es un delito que se da mucho en el municipio de Choloma”, aseguró.