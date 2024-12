Asesinadas 90 hondureñas en sus hogares este año

Las entidades defensoras de los derechos de mujeres señalan que si bien es cierto este año los femicidios han disminuido, el número de féminas ultimadas sigue siendo alto porque no hay ni ha existido una política de prevención para que las mujeres no sigan siendo asesinadas.

Las autoridades policiales indicaron que algunas de las llamadas que recibió la mujer salieron de un centro penal, pero no especificaron de cuál recinto carcelario ni de qué estructura criminal vendrían las amenazas. Su crimen también está en la impunidad.

Las estadísticas de la organización no gubernamental Centro de Derechos de Mujeres (CDM) establecen que de enero hasta el 30 de noviembre se registraron 216 muertes violentas de mujeres.

Del total de las hondureñas asesinadas, 44 fueron víctimas de la delincuencia organizada, lo que representa el 20.4% de las muertes violentas de mujeres.

Según las cifras de la oenegé, 30 de las víctimas sufrieron feminicidio íntimo, 35 homicidios, 88 por causas sin determinar, 10 por violencia sexual, cinco por conexión y tres por violencia intrafamiliar.

La cifra total de víctimas hasta el 30 de noviembre es 41.5% menor que la del mismo período de 2023, cuando mataron a 369 mujeres en Honduras.

El 60.2 % de las mujeres murieron por arma de fuego, un 55.5% de los casos se registraron en espacios públicos y el 42.1% en sus viviendas, o sea 90 hondureñas.

Según el informe del Centro de Derechos de Mujeres, el 43% de las mujeres asesinadas tenía entre 20 y 49 años, 13.4% eran mayores de 50 años y 11.6 % eran menores de 20 años. En el 26.4 % de los casos no se sabe la edad de la víctima.

Cortés es el departamento con el mayor registro de muertes violentas de mujeres, con 40, seguido por Francisco Morazán (37), Olancho (25), Yoro (17), Colón (14), Santa Bárbara (13), Atlántida (13) y Comayagua (11).

Solo en noviembre, la organización no gubernamental contabilizó 13 muertes violentas de mujeres. De estos, 11 fueron por arma de fuego y en dos no se sabe o no se ha determinado el arma utilizada.