Dos ex alcaldes sospechosos: familia de Olvin Adonay clama justicia

Olvin Adonay Pineda (19 ) no tenía un trabajo estable, sin embargo hacía trabajos por días para ayudar a su mamá y sus hermanos, relataron parientes.

Una hermana de la víctima mortal, que prefirió no divulgar su nombre, lamentó el asesinato de su hermano “él (Olvin) era un niño trabajador. Trabajaba para ayudar a mi madre para que ella comprara el pan de cada día. No se metía con nadie”.

Por el crimen, autoridades policiales capturaron a los ex alcaldes de Piraera, Denis Adelmo Martínez Girón , Noel Arturo Martínez Girón y a Darnel Vidal Martínez García , quienes son los supuestos responsables del asesinato y que se encuentran bajo arresto domiciliario en el mismo municipio.

“Nosotros pedimos que se haga justicia, que las personas que hicieron eso paguen por lo que hicieron. Nadie puede quitarle la vida a otra persona. Mi hermano no merecía morir así” relató.

La entrevista dijo que no viven en Honduras, por lo que Olvin era quien vivía con su madre, “ella está mal”. “Nosotros no sabemos qué pasó, solo que dicen que fueron ellos (ex alcaldes) que son personas conocidas en Piraera” contó.