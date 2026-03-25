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Caso Angie Peña: reprograman juicio oral y público contra dos acusados

En esta causa figuran como acusados Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock

Caso Angie Peña: reprograman juicio oral y público contra dos acusados

El caso tiene su origen en la desaparición de la joven, ocurrida el 1 de enero de 2022, cuando se encontraba de vacaciones en Roatán.
San Pedro Sula.

El proceso judicial por la desaparición de Angie Peña sumará un nuevo retraso.

La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción determinó reprogramar el juicio oral y público contra los principales imputados, fijando como nueva fecha del 7 al 14 de septiembre de 2026.

Angie Peña fue vendida por entre 10,000 y 20,000 dólares, según el MP

En esta causa figuran como acusados Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, señalados por el delito de trata de personas en la modalidad de venta. A ellos se suman Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo, a quienes se les atribuye asociación para delinquir.

Las investigaciones apuntan a que los encausados integraban una estructura criminal conocida como “Delta Teams”, que habría operado durante varios años —desde 2019 hasta 2022— dedicada no solo a la trata de personas, sino también al tráfico de drogas y armas.

“Angie Peña no pereció en el mar, no murió ahogada”, dice Julissa Villanueva

Según el expediente, esta organización contaba con una red de apoyo que incluía supuestos vínculos con miembros policiales y la colaboración de un juez de paz en Roatán, quien presuntamente facilitaba documentos falsificados y procesos simulados para respaldar sus operaciones.

El caso tiene su origen en la desaparición de la joven, ocurrida el 1 de enero de 2022, cuando se encontraba de vacaciones en Roatán. De acuerdo con los reportes, fue vista por última vez mientras conducía una moto acuática frente a la playa de West Bay.

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Redacción La Prensa
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