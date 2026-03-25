Caso Angie Peña: reprograman juicio oral y público contra dos acusados

San Pedro Sula.

La Sala I del Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción determinó reprogramar el juicio oral y público contra los principales imputados, fijando como nueva fecha del 7 al 14 de septiembre de 2026.

En esta causa figuran como acusados Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, señalados por el delito de trata de personas en la modalidad de venta. A ellos se suman Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo, a quienes se les atribuye asociación para delinquir.

Las investigaciones apuntan a que los encausados integraban una estructura criminal conocida como “Delta Teams”, que habría operado durante varios años —desde 2019 hasta 2022— dedicada no solo a la trata de personas, sino también al tráfico de drogas y armas.