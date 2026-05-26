Capturan a mujer con más de 45 envoltorios de supuesta droga en SPS

Tegucigalpa

La detención se realizó en el barrio El Centro, como parte de las operaciones contempladas en el plan “Barrios y Comunidades Seguras”, impulsado por la Policía para combatir el narcomenudeo y otros delitos que afectan a la ciudadanía.

Una mujer fue capturada en flagrancia por la Policía Nacional luego de ser sorprendida en posesión de varios envoltorios con supuesta droga listos para su distribución y venta en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Según el informe policial, la detenida identificada como Bessy Elizabeth Portales López, de 29 años, originaria de Taulabé, Comayagua, y residente en la aldea El Carmen de San Pedro Sula, mismo sector donde fue requerida por las autoridades durante un patrullaje preventivo en motocicleta.

Durante la inspección correspondiente, los agentes le decomisaron 14 envoltorios transparentes con supuesta cocaína, 15 envoltorios con presunta marihuana y 24 envoltorios con supuesta piedra de crack, todos listos para su comercialización.

La Policía Nacional indicó que la evidencia fue asegurada conforme a ley y que el delito de tráfico de drogas está tipificado en el Código Penal hondureño como una conducta que atenta contra la seguridad y salud pública del país.

Posteriormente, la detenida fue trasladada al Centro Integrado de Expedientes e Información (CEIN) de la Primera Estación Policial, donde se elaboró el informe respectivo antes de ser remitida al Ministerio Público.

Las autoridades reiteraron que continuarán ejecutando patrullajes preventivos y operativos focalizados en diferentes sectores del Valle de Sula, con el objetivo de combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad ciudadana.