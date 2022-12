Capturan a hijo que intentó matar a su padre cuatro veces

Un joven hondureño fue arrestado por la Policía Nacional luego de ser denunciado por su propio padre, quien aseguró que cuatro veces ha estado en peligro de muerte por los ataques con arma blanca del sospechoso.

La aprehensión del sospechoso ocurrió en la comunidad de Piedras Amarillas, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

Pero el hijo negó los señalamientos de su padre y aseguró que las veces que ha andado armado es porque viene o va hacia el trabajo. “Yo manejo dos colimas cuando voy a trabajar, uno de hombre camina con machete”, aseguró.

No obstante, el ofendido afirmó que su hijo consume drogas y que cuando está bajo los efectos de sustancias extrañas se vuelve todavía más agresivo.

“Cuatro veces me ha querido quitar la vida, por eso llamé a la Policía, para que fuera a traerlo. Él lo que gana trabajando lo gasta para beber, la droga lo tiene confundido. Más bien he querido aconsejarlo, pero no quiere”, dijo el padre.