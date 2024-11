Investigación criminal volvió a lo empírico en análisis de balística

El IBIS es manejado por el Registro Balístico Nacional de Armas de Fuego con la finalidad de tener un banco de muestras de todas las armas registradas a nivel nacional que son ingresadas a dicho sistema, pero no se está haciendo porque las licencias no han sido renovadas por falta de pago del Gobierno.

Uno de los obstáculos que enfrenta la investigación criminal en Honduras es que el Sistema Integrado de Identificación Balística, conocido como IBIS, no funciona desde 2019, lo que ha hecho que el trabajo indagatorio vuelva a la forma empírica, quitándole agilidad y efectividad.

Las autoridades policiales consultadas informaron que como el sistema IBIS no está funcionando, tampoco se pueden ingresar las muestras de las armas que se registran en la actualidad.

Al no funcionar el IBIS es como que el Registro Nacional de las Personas no tenga su sistema digital operando, por lo que tendría que identificar a las personas de manera empírica.

Las autoridades aclararon que el sistema IBIS es una de las herramientas importante en las indagaciones y el hecho que no esté funcionando no es que la investigación de los crímenes no se va a llevar a cabo, sino que lo que puede quitar es agilidad en las pesquisas.

Los datos que maneja la Policía indican que hay más de 400,000 armas registradas a nivel nacional. En promedio, en las cinco regionales que tiene el departamento Balística en el país se registran unas 165 armas a diario.

Muchas de las armas que se registran son por renovaciones del permiso para portarlas, para lo cual el propietario tiene que llevarlas de nuevo para recolectar las muestras de los casquillos y las ojivas.