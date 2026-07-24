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Alisson, la adolescente que murió ahogada en un río de Copán

Según los primeros reportes, la menor compartía con un grupo de amigos en el río cuando ingresó al agua y fue arrastrada por la fuerte corriente del río Grande

Alisson, la adolescente que murió ahogada en un río de Copán

Fotografía en vida de Alisson Hernández Rojas.

La Unión, Copán.

Una adolescente perdió la vida este viernes luego de ser arrastrada por la corriente del río Grande, en el municipio de La Unión, departamento de Copán.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Alisson Hernández Rojas. Según los primeros reportes, la menor compartía con un grupo de amigos en el río cuando ingresó al agua y fue arrastrada por la corriente.

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Tras la desaparición de la joven, habitantes de la zona y familiares iniciaron una búsqueda en el sector con la esperanza de encontrarla con vida.

Sin embargo, horas después, pobladores localizaron el cuerpo de la adolescente, que ya no presentaba signos vitales.

Información preliminar señala que Alisson era originaria de la comunidad de San Pedro de Copán.

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Las autoridades aún no han brindado un informe oficial sobre las circunstancias del hecho y se espera que en las próximas horas confirmen la identidad completa de la víctima, así como los resultados de las investigaciones correspondientes.

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Redacción La Prensa
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