Hombre asesinado en aguas termales de Lempira era asesor de ventas

La tranquilidad del sector turístico de Gracias, en el departamento de Lempira, fue interrumpida por un acto de violencia que ha dejado consternada a la zona occidental del país. Óscar Fernando Contreras Cruz, un joven profesional originario y residente de Santa Rosa de Copán, fue ultimado a balazos en el centro recreativo Aguas Termales Presidente.

El ciudadano ultimado era reconocido por su labor como asesor de ventas en la cabecera del departamento de Copán.​

Un viaje que terminó en tragedia​

Según versiones de testigos, Contreras Cruz se encontraba en el balneario cuando fue interceptado por desconocidos que, sin mediar palabra, dispararon en su contra. Pese a que el sitio es un destino concurrido por familias y turistas, los perpetradores lograron huir del lugar tras el ataque.​ La noticia ha caído como un balde de agua fría en Santa Rosa de Copán, donde Óscar Fernando era apreciado por su dinamismo y compromiso laboral.​

“Nos jodier*n la vida”​