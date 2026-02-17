  1. Inicio
Hombre asesinado en aguas termales de Lempira era asesor de ventas

Óscar Fernando Contreras Cruz, un joven profesional originario y residente de Santa Rosa de Copán.

El asesor de ventas fue atacado a disparos por sujetos desconocidos en el balneario y luego huyeron de la escena del asesinato.

Fotografía: Cortesía
Lempira, Honduras

La tranquilidad del sector turístico de Gracias, en el departamento de Lempira, fue interrumpida por un acto de violencia que ha dejado consternada a la zona occidental del país.

Óscar Fernando Contreras Cruz, un joven profesional originario y residente de Santa Rosa de Copán, fue ultimado a balazos en el centro recreativo Aguas Termales Presidente.

El ciudadano ultimado era reconocido por su labor como asesor de ventas en la cabecera del departamento de Copán.​

Un viaje que terminó en tragedia​

Según versiones de testigos, Contreras Cruz se encontraba en el balneario cuando fue interceptado por desconocidos que, sin mediar palabra, dispararon en su contra.

Pese a que el sitio es un destino concurrido por familias y turistas, los perpetradores lograron huir del lugar tras el ataque.​

La noticia ha caído como un balde de agua fría en Santa Rosa de Copán, donde Óscar Fernando era apreciado por su dinamismo y compromiso laboral.​

“Nos jodier*n la vida”​

El impacto del suceso quedó plasmado en el desgarrador mensaje de su esposa, Eyleen Skarleth Maldonado de Contreras, quien a través de sus redes sociales manifestó su dolor por la pérdida de su pareja.

“Mi amor, cómo me dueles, nos jodier*n la vida”, expresó Maldonado, en una frase que resume la impotencia ciudadana ante la pérdida de vidas jóvenes y productivas.

