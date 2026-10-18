Hallan cultivo con más de 3 mil ​​​​​plantas de supuesta marihuana en una montaña de Tocoa, Colón

Tocoa, Honduras. Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron un cultivo de aproximadamente 3,500 plantas de supuesta marihuana en una zona montañosa del municipio de Tocoa, departamento de Colón.
El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la comunidad de Corrales, luego de que agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) recibieron información sobre la presunta existencia de una plantación de droga en ese sector.
A partir de esos datos, un equipo táctico desplegó varios trabajos de búsqueda durante varios días hasta ubicar el sembradío en un área apartada de los centros poblados.
Según los informes, las plantas eran de tamaño pequeño, lo que indicaría que el cultivo se encontraba en una etapa temprana de desarrollo.
Durante la inspección, los uniformados contabilizaron unas 3,500 plantas distribuidas en un terreno de aproximadamente una manzana.
Tras el hallazgo, los efectivos militares aseguraron el área y coordinarán con el Ministerio Público ( MP ) las diligencias legales correspondientes para proceder con la erradicación del cultivo.
De acuerdo con las autoridades, en lo que va del año se han asegurado 24 plantaciones de supuesta marihuana en los departamentos de Colón, Olancho y Yoro, donde se contabilizan alrededor de 215.000 plantas.