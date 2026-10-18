Hallan cultivo con más de 3 mil ​​​​​plantas de supuesta marihuana en una montaña de Tocoa, Colón

Tocoa, Honduras. Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron un cultivo de aproximadamente 3,500 plantas de supuesta marihuana en una zona montañosa del municipio de Tocoa, departamento de Colón.

El hallazgo se produjo en las inmediaciones de la comunidad de Corrales, luego de que agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) recibieron información sobre la presunta existencia de una plantación de droga en ese sector.

A partir de esos datos, un equipo táctico desplegó varios trabajos de búsqueda durante varios días hasta ubicar el sembradío en un área apartada de los centros poblados.