Caen dos presuntos miembros de banda “Satanás” con supuesta droga en Catacamas

Catacamas, Olancho. Dos hombres señalados preliminarmente como supuestos integrantes de la banda delictiva “Satanás” fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en el barrio La Cruz, en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, por suponerlos responsables del delito de tráfico de drogas. Los detenidos fueron identificados como Marco Tulio Ramos Erazo, de 27 años, originario de Catacamas y de oficio mecánico automotriz, y Juan Ramón Santos Erazo, de 25 años, oriundo de Santa María del Real, Olancho. Ambos tienen su domicilio en el barrio La Cruz, según el informe policial. La captura se realizó la noche del sábado 17 de octubre, luego de que la Policía recibiera una alerta sobre la presunta venta y el consumo de sustancias ilícitas en la vía pública de ese sector.

Al llegar al barrio, los funcionarios identificaron a varias personas y requirieron a los dos hombres, quienes presuntamente intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia policial. Durante el registro personal, los agentes encontraron 23 envoltorios con polvo blanco, presumiblemente cocaína, además de dos bolsas que contenían hierba seca, supuestamente marihuana, según el reporte de las autoridades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los indicios fueron decomisados como parte del procedimiento investigativo para determinar la naturaleza de las sustancias y documentar la presunta participación de los detenidos en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

¿Qué se sabe de los detenidos?

Según los registros policiales, uno de los hombres cuenta con antecedentes por una detención relacionada con el delito de tráfico de drogas en julio de 2025. También registra otras incidencias relacionadas con el decomiso de vehículos y faltas a la Ley de Policía y Convivencia Social. Tras la detención, los dos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones en Catacamas, junto con las sustancias decomisadas, para continuar con las diligencias correspondientes.