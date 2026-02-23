Militar muere en emboscada durante patrullaje en Comayagüela

El militar Álvaro Fabricio Colindres Ártica, de 24 años, murió tras una emboscada registrada en la colonia Villa Unión, en Comayagüela, mientras participaba en patrullajes de rutina.
Colindres Ártica, originario del departamento de El Paraíso, formaba parte de los operativos de seguridad desplegados en la zona, considerada de alta incidencia delictiva. De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes de la Pandilla 18.
El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos en el sector. Según los primeros reportes, sujetos armados sorprendieron al militar y abrieron fuego en su contra, provocándole heridas de gravedad.
Tras el ataque, fue trasladado al Hospital Escuela; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, falleció poco después. Su cuerpo fue remitido posteriormente a la morgue capitalina para los procedimientos correspondientes.
Durante el enfrentamiento, vecinos alertaron a los sistemas de emergencia al escuchar múltiples detonaciones, lo que generó temor entre los residentes del sector.
También se reportó la muerte de uno de los presuntos miembros de la banda delictiva. El cuerpo permanece en la morgue capitalina y aún no ha sido identificado.
Este lunes 23 de febrero, la colonia Villa Unión amaneció con fuerte presencia de fuerzas de seguridad, que mantienen saturados los accesos y calles internas mientras desarrollan operativos para dar con los responsables del hecho.