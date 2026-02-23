Militar muere en emboscada durante patrullaje en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.

El militar Álvaro Fabricio Colindres Ártica, de 24 años, murió tras una emboscada registrada en la colonia Villa Unión, en Comayagüela, mientras participaba en patrullajes de rutina.

Colindres Ártica, originario del departamento de El Paraíso, formaba parte de los operativos de seguridad desplegados en la zona, considerada de alta incidencia delictiva. De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes de la Pandilla 18.

El hecho ocurrió cuando los uniformados realizaban recorridos preventivos en el sector. Según los primeros reportes, sujetos armados sorprendieron al militar y abrieron fuego en su contra, provocándole heridas de gravedad.