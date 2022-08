“Eran 12 sujetos”: Madre vio cómo masacraron a su hijo en San Pedro Sula

La madre de una de las cinco víctimas que dejó la más reciente masacre en San Pedro Sula presenció todo lo ocurrido y por poco muere acribillada, según su testimonio.

La mujer, mientras esperaba el cadáver de su hijo afuera de Medicina Forense, reveló que en medio del tiroteo decidió lanzarse al suelo y fingir estar muerta.

También mencionó que los responsables de la masacre fueron alrededor de 12 sujetos que usaban indumentaria parecida a la de la Policía.

“Esa noche llegaron 12 sujetos vestidos con ropa policial, pero yo me fijé que no eran de la Policía, eran delincuentes que salieron por detrás de la casa para atacarlos a disparos”, declaró la acongojada madre.

Aseguró, además, que los criminales comenzaron a disparar sin mediar palabras y a ella sólo la golpearon. También dijo que ese suceso hizo que ahora ya no confíe ni siquiera en la Policía.

“Uno andaba con burros, me golpeó el pie, lo tengo hinchado, me golpearon en la cabeza, me dispararon dos veces en el baño y me hice la muerta”, agregó.

Por último, aseguró que las víctimas de la masacre no estaban vinculada “acciones ilícitas”, sino que “eran personas trabajadoras” y pidió que se haga justicia.