“Era muy cariñosa”: padre de niña que murió al caerle un muro

“ La niña estaba llorando todavía debajo del muro (...) Se demoraron en venir, entonces, la niña se terminó de ahogar. Fue que se ahogó o se asfixió, no sé, pero cuando ellos vinieron y sacaron a la niña ya estaba muerta. Estaba invadido de agua, por encima del muro y por debajo “, contó él a TSi.

De acuerdo con el progenitor de la pequeña, él vio consciente a su hija minutos después del incidente, pero la tardanza de los equipos de socorro habría influido en que ella no haya podido sobrevivir.

La pequeña Cesia Hernández (3) no habría muerto al instante después de que un muro cayó encima de ella en la colonia El Estadio , según el testimonio de su padre.

Por otro lado, el padre de Cesia recordó cómo es que ella lo recibía cada vez que volvía del trabajo, destacando que era una niña muy cariñosa con él.

“Era una niña muy cariñosa. Cuando yo venía del trabajo la niña salía a encontrarme, me abría los bracitos. Me decía ‘apa’, como todavía no podía decir papá”, pronunció el hombre.

La pequeña Cesia se había dormido mientras llovía y permanecía acostada en un sofá antes de que el muro colapsara sobre ella. “Me siento muy triste, consternado, nunca me había pasado esto”, agregó entre lágrimas.