Dos personas muertas y cuatro heridas deja explosión de cohetería en Copán

El hecho ocurrió a eso de las 9:00 am de ayer en una vivienda ubicada en la comunidad de Potrerillos, de La Jigua , municipio del norte de Copán.

Los vecinos de la comunidad de Potrerillos escucharon dos estallidos fuertes y luego continuaron explotando los cohetes. La nube de humo que se formó alertó de la tragedia, por lo que se acercaron a la vivienda y la encontraron destruida.

Rafael Perdomo, pariente del dueño de la cohetería, relató a medios de comunicación que los vecinos tuvieron que sacar de los escombros a los jóvenes, que gritaban por el dolor.

“Sálvenme, sálvenme, no me quiero morir”, contó don Rafael que era el angustioso llanto de uno de los jóvenes que se quemó. “Yo cargué a tres de los cipotes, no supe quiénes eran porque estaban irreconocibles por las quemaduras”. Agregó que “nunca había sucedido algo así, mi sobrino (Benjamín Perdomo) tenía como tres años de estar haciendo esto (elaboración de cohetes)” .

En dos vehículos particulares lograron trasladar a los cinco jóvenes al Consejo 55 de la Cruz Roja de La Entrada, donde les dieron los primeros auxilios, y luego fueron remitidos en ambulancias al Hospital de Occidente.