Hay dos hombres detenidos por caso de empresario hallado muerto en motel

El empresario fue victimado hora y media después de salir de su casa, pues, según lo relatado por su papá, a las 2:00 pm de ese día salió de su casa luego de recibir una llamada a su teléfono celular, y a eso de las 3:30 pm lo hallaron asesinado en una habitación del motel ubicado en el bulevar del sur.

Cuando realizaron el levantamiento, el dictamen preliminar forense estableció que a Licona lo asfixiaron y le robaron su ropa y pertenencias y quien lo mató huyó en su turismo, que horas después fue encontrado en las cercanías del Campo Agas.

Las autoridades policiales informaron que detuvieron a dos hombres para investigación.

Ramón Antonio Licona, padre de German, dijo que el jueves “él anduvo toda la mañana conmigo y la mamá. A las dos de la tarde recibió una llamada y salió, y hasta le dije yo ‘papa, y por qué no vas almorzar’, y me dijo: ‘ya voy a venir”.

Licona relató que al salir su hijo no dijo quién lo llamó.“Mi hijo siempre estaba en comunicación con nosotros y el celular se lo quitaron y se lo apagaron, porque no había comunicación con él, porque lo llamaba y lo llamaba y no había respuesta, y estuvimos esperándolo toda la noche y nunca nos imaginamos esto”, expresó.