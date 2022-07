“Mi hijo era 100% hombre”: padre de Germán Licona, asesinado en motel de San Pedro Sula

“Era muy cuidadoso, un hombre de Dios, no se metía con nadie, solo haciendo el bien. Increíble, nosotros estamos anonadados porqué en este país, matar a alguien así solo por matarlo”, indicó don Ramón.

Licona explicó que su hijo no estaba casado, ni tenía hijos. Vivía con sus padres. Era católico y muy responsable con sus padres.

El padre de Germán Licona Carrasco , emprendedor asesinado en un motel de San Pedro Sula, aclaró este viernes después de reconocer el cadáver de su hijo en la morgue que no era homosexual como se mencionó en las redes sociales.

Agregó que su hijo no tenía enemigos y que era un tipo de bien. “Las amistades que él frecuentaba, excelentes amistades que nosotros las conocemos. No sé por qué lo llamaron y por qué lo involucran a un sitio de esos, por que él no tenía porqué ir ahí”.

El día que lo mataron (ayer), “él anduvo toda la mañana conmigo y a las 2:00 de la tarde recibió una llamada, íbamos a almorzar después de haber comprado comida y de repente salió. El teléfono se lo apagaron, se lo quitaron porque no había comunicación con él. Lo llamaba y lo llamaba y no se podía. Estuvimos esperándolo toda la noche y nunca nos imaginamos esto”, comentó.

Germán Armando Licona Carrasco (35) fue encontrado sin vida en la tarde del jueves en la habitación del motel Tropical en el bulevar del sur de San Pedro Sula, donde primeramente se informó que se trataba de un crimen pasional y que había sido atacado por la pareja de una mujer. Las autoridades policiales aún investigan el caso para esclarecer el móvil.

La familia de Germán Licona pide justicia y que las autoridades investiguen bien porqué lo mataron. “Él no se metía en ningún lío, un hombre de principios, era un hombre de Dios, no tenían porqué quitarle la vida”, comentó su padre.