Un muerto y dos heridos deja otra reyerta en El Pozo

Pese a que la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva , fue nombrada por la presidenta Xiomara Castro para presidir un plan de intervención en los centros penales, hasta el momento no ha logrado ni siquiera cambiar a los jefes policiales que desde el año pasado están a cargo de las cárceles.

Según fuentes oficiales, Villanueva ha encontrado dificultades legales en su camino que no le permiten que asuma la responsabilidad encomendada. Además, existe una pugna entre las autoridades de Seguridad, con quienes afirman ha tenido fuertes discusiones, pues no ha logrado que al personal que escogió para trabajar con ella en la administración de centros penales le den su acuerdo para tomar acciones.

Emergencia

El 1 de marzo de 2022, el Gobierno declaró emergencia en el sistema penitenciario nacional mediante decreto ejecutivo. Se delegó la responsabilidad de las cárceles a la Policía Nacional, a través de su Directorio Estratégico, en calidad de comisión interventora por un período de un año.

A raíz de los enfrentamientos entre reclusos de las pandillas 18 y MS-13, el pasado 10 de abril se anunció el nombramiento de una junta interventora que, según el PCM16-2023, debe estar integrada por una comisionada presidenta y dos adjuntos, todos de libre remoción y nombramiento de la Presidenta de la república.

Reacción

Julissa Villanueva aseguró que tiene amplias facultades para tomar decisiones y hacer los cambios que sean necesarios en el sistema penitenciario, pero no contestó sobre las medidas que ha tomado. Sí confió que se ha encontrado con trabas en el proceso de intervención de las cárceles. Fuentes al interior del Instituto Nacional Penitenciario afirmaron que el proceso de intervención no es que no avanza, sino que pareciera que lo están obstaculizando.