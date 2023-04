“Resultados en menos de un año”: Julissa Villanueva

Tegucigalpa

Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad y encargada de la intervención en las cárceles del país, aseguró que en menos de un año habrá resultados positivos en el sistema carcelario.

“En menos de un año ya se verá lo que la gente quiere ver, que son resultados, estamos afianzando para que la estrategia que usemos sea no corrupción. A mí no me van a comprar ni a nadie de mi equipo en este proceso”. La funcionaria comentó que la próxima semana habrá un informe sobre las últimas reyertas y se refirió al desarme. “A los reos, si tienen armas que las entreguen voluntariamente, si no lo hacen, las vamos a encontrar”.

Las autoridades policiales no dieron ayer ningún informe de las reyertas del miércoles en tres centros penales que dejaron once heridos.