Capturan a "El Chiquitín", supuesto miembro de la MS-13, en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.

Autoridades militares de Honduras informaron el martes 14 de enero sobre la captura de un supuesto miembro de la estructura criminal MS-13, acusado del delito de tráfico de drogas, en Comayagüela, Distrito Central.

De acuerdo con información de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), el detenido es un menor de 17 años de edad, identificado únicamente con el alias de “El Chiquitín”.

El reporte preliminar detalla que al sospechoso se le decomisaron 20 envoltorios con una sustancia blanca, presumiblemente droga tipo crack.