Detienen a mujer vinculada al tráfico de drogas en Las Crucitas, El Paraíso

El Paraíso, Honduras

Nataly Paola Ortiz Castellanos de 22 años fue detenida por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública, en Las Crucitas, municipio de Potrerillos, El Paraíso.

Tras su captura, el pasado jueves 9 de abril, la Fiscalía de Turno de Danlí formalizó la acusación penal en su contra durante la audiencia de declaración de imputado. En dicha diligencia, el juez impuso la medida cautelar de detención judicial, con el fin de garantizar que el proceso legal continúe conforme a la ley.

El operativo se llevó a cabo por a la coordinación de varias unidades policiales, entre ellas la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), el Grupo de Operaciones Especiales Tácticos (GOET) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), quienes trabajaron de manera conjunta para ejecutar la acción.