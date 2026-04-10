Detienen a mujer vinculada al tráfico de drogas en Las Crucitas, El Paraíso

Nataly Paola Ortiz Castellanos de 22 años fue detenida por su presunta participación en el delito de tráfico de drogas, en perjuicio de la salud pública, en Las Crucitas, municipio de Potrerillos, El Paraíso.
Tras su captura, el pasado jueves 9 de abril, la Fiscalía de Turno de Danlí formalizó la acusación penal en su contra durante la audiencia de declaración de imputado. En dicha diligencia, el juez impuso la medida cautelar de detención judicial, con el fin de garantizar que el proceso legal continúe conforme a la ley.
El operativo se llevó a cabo por a la coordinación de varias unidades policiales, entre ellas la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), el Grupo de Operaciones Especiales Tácticos (GOET) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), quienes trabajaron de manera conjunta para ejecutar la acción.
Un operativo permitió la captura de Nataly Ortiz en el sector de Las Crucitas, las autoridades detuvieron una camioneta Kia Sportage color gris sin placas, conducida por la ahora imputada.
Durante la inspección del vehículo, los agentes descubrieron un compartimiento oculto donde encontraron dos paquetes envueltos en plástico transparente, que contenían un polvo blanco, presuntamente clorhidrato de cocaína.
Nataly Ortiz, originaria de San Pedro Sula, fue entregada a las autoridades competentes junto con la evidencia incautada durante el operativo.
Posteriormente, la acusada fue trasladada al centro penal de Danlí, donde permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso legal en su contra.