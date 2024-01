Dantesco: Matan a hombre y le sacan el corazón en Olanchito

El detenido dijo que él no tenía nada que ver con el crimen. “Yo no soy de aquí, el hermano del finado dijo que yo andaba armado, pero yo no ando ninguna arma”, dijo el hombre.

”La mamá del muchacho les dijo que por qué me llevcaban si no tenía nada que ver”, dijo Hernández al canal 32.