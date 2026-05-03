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Joven muere ahogado tras caer con su camioneta a un quinel en La Lima

El joven iba acompañado de una mujer al momento del accidente, quien sobrevivió y resultó con golpes leves

Joven muere ahogado tras caer con su camioneta a un quinel en La Lima

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindar asistencia; sin embargo, el joven ya no presentaba signos vitales.

 Fotos: cortesía
La Lima, Cortés.

Un accidente de tránsito provocó la muerte de un joven en el sector de Flores de Oriente, en La Lima, Cortés.

De acuerdo con la información recopilada, una camioneta perdió el control, salió de una calle de tierra y cayó a un quinel. En el hecho falleció el conductor, identificado en redes sociales como Edwin José Marqués, de 21 años, por ahogamiento.

El joven iba acompañado de una mujer, reconocida como Jennifer Paola Quintanilla Cárcamo, quien sobrevivió y resultó con golpes leves.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para brindar asistencia; sin embargo, el joven ya no presentaba signos vitales.

Agentes de la Policía Nacional mantienen acordonada la zona mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El accidente ocasionó consternación entre los presentes por la inesperada muerte de Edwin José Marqués.

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Redacción La Prensa
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