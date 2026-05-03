Joven muere ahogado tras caer con su camioneta a un quinel en La Lima

La Lima, Cortés.

Un accidente de tránsito provocó la muerte de un joven en el sector de Flores de Oriente, en La Lima, Cortés.

De acuerdo con la información recopilada, una camioneta perdió el control, salió de una calle de tierra y cayó a un quinel. En el hecho falleció el conductor, identificado en redes sociales como Edwin José Marqués, de 21 años, por ahogamiento.

El joven iba acompañado de una mujer, reconocida como Jennifer Paola Quintanilla Cárcamo, quien sobrevivió y resultó con golpes leves.