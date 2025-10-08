Dos hombres heridos tras tiroteo en Santa Rita

Dos hombres fueron trasladados de emergencia en horas de la noche del 7 de octubre a un centro asistencial, tras ser víctimas de un tiroteo en la carretera internacional C-A-11, en Santa Rita, Copán.
Según información preliminar, las víctimas se desplazaban en su carro cuando fueron interceptados en la carretera por sujetos armados, quienes les dispararon sin mediar palabra.
Los heridos son originarios de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán. Uno de ellos tiene aproximadamente 24 años y el otro, 48.
Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos acudió al rescate, brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente los trasladó en ambulancia al centro asistencial más cercano.
En el vehículo viajaban tres personas, pero solo dos resultaron heridas tras el atentado.
Las autoridades policiales se encuentran investigando el caso para dar con el paradero de los agresores.