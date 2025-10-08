Dos hombres heridos tras tiroteo en Santa Rita

Copán, Honduras.

Según información preliminar, las víctimas se desplazaban en su carro cuando fueron interceptados en la carretera por sujetos armados , quienes les dispararon sin mediar palabra.

Dos hombres fueron trasladados de emergencia en horas de la noche del 7 de octubre a un centro asistencial, tras ser víctimas de un tiroteo en la carretera internacional C-A-11, en Santa Rita, Copán.

Los heridos son originarios de La Entrada, Nueva Arcadia, Copán. Uno de ellos tiene aproximadamente 24 años y el otro, 48.

Ante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos acudió al rescate, brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente los trasladó en ambulancia al centro asistencial más cercano.

En el vehículo viajaban tres personas, pero solo dos resultaron heridas tras el atentado.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autoridades policiales se encuentran investigando el caso para dar con el paradero de los agresores.







