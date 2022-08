Computadora encendida y llaves en casa: nuevos detalles tras desaparición de Belkis Molina

Familiares y conocidos de la joven Belkis Molina (25), quien despareció hace dos semanas en La Esperanza, Intibucá, llegaron anoche a un canal de televisión y revelaron algunos detalles acerca de su misterioso caso.

El ciudadano Wilmer Molina, maestro de la hondureña, reveló que en la casa de Belkis hallaron las llaves de su oficina y también que su computadora había quedado encendida.

También reveló que lo último que los vecinos supieron de ella es que salió de la vivienda a bordo de su camioneta Ford Escape, pero ni siquiera su vehículo ha sido encontrado.

“Quedaron en su apartamento las llaves de sus oficinas, su computadora encendida, solo se sabe que salió en su camioneta, pero no vieron con quién”, dijo el hombre. “Hasta hoy no se sabe nada sobre ella, si fue secuestrada, no sabemos. Hemos descartado varias hipótesis”, agregó.