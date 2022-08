Madre de Belkys: “Mi hija es muy respetuosa con la gente, no sé lo que pasó”

“Mi hija es muy respetuosa con la gente. No sé lo que pasó, me comuniqué con ella un día antes de su desaparición. Le hablé como a las 9:00 pm del jueves (21 de julio), pero ya no me contestó, salía apagado el teléfono, estuve marcándole y pensé que ella se había disgustado porque la llamé hasta en la noche, pero ya no me respondió”, contó acongojada la madre de Belkys, doña Isabel Gómez.

“Devuélvanme a mi hija viva, solo eso pido, que se pongan la mano en el corazón de una madre que sufre por una hija. No es necesario que me la tengan tanto tiempo perdida, les agradeceré mucho, que el Señor me los va a bendecir, pero que me la devuelvan”, agregó la madre, que cree que su hija fue privada de su libertad.

Desapareció. Según allegados, la gerenta de la Cooperativa Mixta Lempira Sur (Comlesul) registró su salida de su centro de trabajo a las 5:12 pm del 21 de julio y se fue a su vivienda en La Esperanza, Intibucá, pero a eso de las 7:00 pm fue que se tuvo la última comunicación con la joven y luego su teléfono fue apagado y desde ese día no se sabe de su paradero ni se encuentra su vehículo.

Al no saberse nada del paradero de Molina Gómez, parientes interpusieron una denuncia y autoridades de la Policía Nacional de Intibucá afirmaron que la Dirección Policial de Investigación (DPI) se encarga del caso, no obstante, no se ha ofrecido ningún avance de la investigación y la gerenta de la cooperativa cumplió hoy 12 días desaparecida.