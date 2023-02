“Él cometió su error, pero es el papá de mis hijos”: mujer que testificó contra su marido

2_ Además, argumentaron que la madre de Evelin no es un testigo presencial de los hechos por lo cual no comparten la declaración.

El tribunal pidió a Evelin y al imputado que dijeran algunas palabras, no como testimonio, sino que querían oír lo que ellos pudieran decir. Cruz Méndez dijo: “Solo quiero hablar la verdad y de antemano pido perdón. Soy conocedora de la palabra de Dios y que haga su voluntad, que Él dé la respuesta. Yo ya no quiero seguir con el caso, pero si se da declaración como es, yo la puedo dar, como fueron los hechos. Él no ha sido mala persona, él es mi esposo, es el papá de mis hijos, convivo con él todavía. Él cometió su error y la verdad pues tiene que pagar. Como le digo yo a él y ahí estamos juntos, vamos a salir adelante. De lo que ocurrió quiero que le den perdón a él, no sé qué medida le pueden dar, tenemos seis hijos. Él va la iglesia, yo voy a la iglesia, solo necesito que le den una oportunidad señora jueza. Dios me la bendiga”.

Mientras, Rony Pérez dijo: “Dios les bendiga. Solo quiero decir que amo a mi esposa, estoy con ella, amo a mis hijos, estoy en las manos de Dios”.